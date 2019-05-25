وكيلة "تعليم" كفر الشيخ تتابع امتحانات الدبلومات الفنية

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تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية الـ13 إدارة تعليمية، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، بعد اعلان وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الخميس الماضي، أجازة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.



وأدى 38 ألفا و853 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية،"عام نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، والمهني نظام الثلاث سنوات بمحافظة كفر الشيح،امتحاناتهم في 116 لجنة.



وأكدت وكيلة الوزارة، أن الغرفة لم تتلق ي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.