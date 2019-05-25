وصفات زبدة الشيا لشعر صحي ومتألق

في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي تدخل في تركيبتها زبدة الشيا والتي تعمل على تغذية الشعر وحمايته من الأضرار التي تهدّد نضارته.





1- زبدة الشيا والأفوكادو

لشعر جاف وتالف حضّري قناعاً من زبدة الشيا والأفوكادو وخل التفاح. تناولي ثمرة أفوكادو طازجة واهرسيها جيداً في وعاء نظيف وأضيفي إليها نصف كوب من زبدة الشيا ومقدار نصف فنجان قهوة من خل التفاح. اخلطي المزيج جيداً، ووزّعيه على فروة الرأس والشعر وغطّي رأسك بقبعة بلاستيكية واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل تشطيفه جيداً بالماء والشامبو ذات التركيبة الناعمة.





2- زبدة الشيا وزيت اللافندر

للعناية بالشعر الملوّن والمقصّف، حضّري قناع زبدة الشيا وزيت اللافندر. في وعاء نظيف ضعي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا بعد تذويبها في الميكروويف وأضيفي إليها بضع قطرات من زيت اللافندر. اخلطي المكونين جيداً واستخدمي المزيد كقناع على شعرك، تتركينه لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.





3- زبدة الشيا وزيت الزيتون

تتعرّض صاحبات الشعر الطويل أكثر من غيرهن لمشاكل التقصّف وتساقط الشعر. استخدمي زبدة الشيا بمكوّناتها الغنيّة والتي تحمي الشعر من المشاكل التي تصيبه جراء العديد من العوامل الخارجية. حضّري خلطة زبدة الشيا مع زيت الزيتون وضعيها قناعاً على شعرك المبلّل والنظيف واتركيه منقوعاً لمدة ساعة. وكرّري العملية مرتين في الأسبوع.





4- زبدة الشيا وجوز الهند

في وعاء نظيف ضعي ملعقة من زيت جوز الهند وأضيفي إليها ملعقة من زبدة الشيا. اخلطي المزيج جيداً وادهني به فروة رأسك وأشبعي أطرافه جيداً ثم مشّطي شعرك بعناية كي تتأكدي من توزيع المزيج على شعرك بالكامل. اتركي الشعر منقوعاً بهذا المزيج لمدة ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.