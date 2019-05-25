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إصابة 16 شخصا إثر تصادم مروع بالعاشر من رمضان

السبت 25/مايو/2019 - 12:10 م
إصابة 16 شخصا إثر تصادم مروع بالعاشر من رمضان
حادث
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سمر السيد_اسلام علي
 
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وقع حادث تصادم بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية اليوم، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تصادم أتوبيس وسيارة بطريق مصر_ الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ما اسفر عن إصابة 16 شخصا.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية أنه تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى بلبيس و10 الي مستشفى التأمين الصحي بالعاشر وتحويل اثنين منهم للزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.
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