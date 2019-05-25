حبس مسجل و3 عمال لتنقيبهم عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر
السبت 25/مايو/2019 - 12:09 م
داليا عادل
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أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس 4 أشخاص على ذمة التحقيقات، أثناء قیامھم بالتنقیب عن الآثار داخل ورشة.
وكما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط مالك ورشة كائنه بدائرة القسم و3 عاملین أحدھم مسجل شقى خطر حــــــال قیامھم بأعمال الحفر داخل الورشة " ملك الأول " بقصد البحث والتنقیب عن الآثار، وعثر بداخلھا على حفرة قطرھا ( 30،1متر بعمق 7 أمتار ) والعدد والأدوات المستخدمة
فى عملیة التنقیب.
وبمواجھتھم إعترفوا بقیامھم بأعمال الحفر بقصد التنقیب عــــــن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وكما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط مالك ورشة كائنه بدائرة القسم و3 عاملین أحدھم مسجل شقى خطر حــــــال قیامھم بأعمال الحفر داخل الورشة " ملك الأول " بقصد البحث والتنقیب عن الآثار، وعثر بداخلھا على حفرة قطرھا ( 30،1متر بعمق 7 أمتار ) والعدد والأدوات المستخدمة
فى عملیة التنقیب.
وبمواجھتھم إعترفوا بقیامھم بأعمال الحفر بقصد التنقیب عــــــن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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