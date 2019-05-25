هشام العامري: شهر رمضان فرصة لـ مرضى النحافة لزيادة وزنهم

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قال الدكتور هشام العامري، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، إن شهر رمضان فرصة لمرضى النحافة أن يزيد وزنهم، حيث إنهم ينظمون وجباتهم خلال شهر رمضان.



وأشار "العامري"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن الجميع معرض لزيادة الوزن في شهر رمضان، إذا لم ينتبهوا لنظام غذائهم، موضحًا أن من أسباب النحافة الوراثة، أو فقر الدم، أو مرض عضوي في الجهاز الهضمي.



ولفت إلى أن هناك من يعانون من النحافة بسبب سوء التغذية، موضحًا أن سوء التغذية لا تعني فقط أن الشخص لا يأكل، وإنما قد تعني أن الغذاء الذي يتناوله الشخص لا يتضمن العناصر الأساسية.

