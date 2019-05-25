المالوفجية من تونس وجوق الحاج بريول يفتتحان المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية (صور)

انطلقت بمدينة الدار البيضاء الخميس الماضي، الدورة الاولى للمهرجان الدولي للموسيقى الاندلسية بساحة المركب الرياضي محمد الخامس، المنظم من طرف مجلس عمالة الدار البيضاء في إطار تفعيل البرنامج التنموي لعمالة الدار البيضاء، برسم 2016 – 2021 وذلك بتعاون مع جمعية النوبة الاندلسية لفن الالة والسماع.

واعتلت منصة اليوم الاول للمهرجان الذي يحمل هذه السنة شعار ''الموسيقى لغة المعرفة الصادقة ''، مجموعة الملوفجية للموسيقى الاندلسية بالمونستير تونس، برآسة الفنان محمود فريح، التي قدمت مجموعة من القصائد والإشعار من موسيقى المالوف والموشحات التونسية، وأبدى الاستاذ محمود فريح سعادته بالمشاركة بالمهرجان الذي اعتبره موعد ثقافي جديد وناجح نظرا للتنظيم المحكم وحفاوة الاستقبال والترحيب نهيك عن الاقبال الجماهيري الكبير والتجاوب الذي لمسناه من الجمهور البيضاوي .

اختتم جوق عبد الكريم الرايس برآسة الاستاذ محمد بريول بمشاركة الفنان أحمد مربوح، هذه الليلة الاندلسية وذلك بأداء أشهر القصائد التي تفاعل معها وصفق لها الجمهور الحاضر .

هذا وتستمر فعاليات الاولى للمهرجان الدولي للموسيقى الاندلسية يومي الجمعة والسبت 24 و25 ، بساحة المركب الرياضي محمد الخامس، حيث يعرف اليومين المتبقيين مشاركة كل من جوق النوبة الاندلسية مع مجموعة الكورال برآسة الأستاذ ابراهيم شريف وزاني و مشاركة الفنان مروان حجي والفنانة زينب أفيلال والفنان عمر الجايدي، جوق الدار الغرناطية بالجزائر برآسة الفنان محمد شريف سعود وبمشاركة الفنانة منال غربي، الجوق المغاربي (تونس،الجزائر،المغرب، اسبانيا) بمشاركة الفنانة منال غربي ، و الفنانة عبير العابد، الاستاذ محمود فريح، الاستاذ محمد شريف سعود، الاستاذ ابراهيم شريف وزاني، جوق الفلامينكو الإسباني.