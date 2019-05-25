"مادورو" يدعو هواوي لإنشاء شبكة 4G في فنزويلا

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، شركة هواوي الصينية للمساعدة في إنشاء شبكة جيل رابع 4G في فنزويلا.

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، شركة هواوي الصينية للمساعدة في إنشاء شبكة جيل رابع 4G في فنزويلا.