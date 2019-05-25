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"مادورو" يدعو هواوي لإنشاء شبكة 4G في فنزويلا

السبت 25/مايو/2019 - 10:48 ص
مادورو يدعو هواوي لإنشاء شبكة 4G في فنزويلا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، شركة هواوي الصينية للمساعدة في إنشاء شبكة جيل رابع 4G في فنزويلا.

وقال "مادورو"، يوم أمس الجمعة، إنه يريد إجراء استثمار مشترك مع هواوي وغيرها من الشركات الصينية والروسية لتحسين البنية التحتية.

وحسب صحيفة "asia.nikkei"، لم يقدم "مادورو"، تفاصيل حول كيفية عمل مثل هذا المشروع في بلد يعاني من التضخم المفرط ونقص السلع الأساسية.

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