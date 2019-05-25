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الحلقة التاسعة عشر مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان 2019

السبت 25/مايو/2019 - 10:56 ص
الحلقة التاسعة عشر مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل البرنسيسة بيسة، توجه "كاظم"، إلى منزل "بيسة"، لخطبتها من خالها "مرعي" حجاج عبدالعظيم.

وفي نفس الوقت اتفق "مرعي"، مع "مأمون" محمد أنور، على موعد الذي سيأتي فيه لخطبة "بيسة" ولكنها لا تعلم بالأمر.

ورغم موافقة "بيسة" على "كاظم" إلا أن "مرعي" طلب منه إحضار والدته "شويكار" بوسي، والتقدم في وقت آخر لقراءة الفاتحة، ووافقت "شويكار" بعد رفضها فى البداية ولكنها اشترطت اصطحاب المأذون معهما وعقد القرآن مباشرة، رغم أن بيسة تريد خطوبة أولا وبعد فترة يتم عقد القرآن.

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