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موعد مباراة السعودية وفرنسا في مونديال الشباب والقنوات الناقلة

السبت 25/مايو/2019 - 10:58 ص
موعد مباراة السعودية وفرنسا في مونديال الشباب والقنوات الناقلة
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محمد أيمن
 
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يفتتح المنتخب العربي السعودي اليوم السبت مبارياته في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بمواجهة المنتخب الفرنسي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب ستاد ستاديوم غوسير لحساب مباريات الجولة الخامسة.


وكانت البطولة قد افتتحت يوم الخميس الماضي بأربعة مواجهات حيث تمكن السنغال من الفوز على تاهيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء قبل أن يتمكن المنتخب الايطالي من الفوز على المكسيك بهدفين مقابل هدف وتعادل المنتخب الياباني مع نظيره الاكوادوري بهدف لكل فريق وإختتمت مباريات اليوم الاول بفوز كولومبيا على بولندا 2-0.


في المقابل لعبت يوم أمس الجمعة أربعة مباريات بفوز نيوزيلندا على الهندوراس بخمسة أهداف مقابل لا شيء وسقط المنتخب العربي القطري برباعية نظيفة من المنتخب النيجيري ونجح منتخب أوروجواي في الفوز على النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدف وأكرم المنتخب الاوكراني ضيافة أمريكا بهدفين مقابل هدف.


ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في مام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.


وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ويديرها تحكيمياً الحكم فيرناندو أندريس رياليني.

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