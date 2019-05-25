خالد جلال يشهد العرض المسرحي "نزهة في أرض المعركة" بالهناجر
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحى "نزهة في أرض المعركة" على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الليلة ال١٤ لبرنامج "هل هلالك" .
تدور أحداث العرض حول الحروب بصفة عامة وماينتج عنها من أضرار تظل البشرية تعانى منها لسنوات عديدة، وهى للمؤلف المسرحي الأسباني فرناندو آرابال، وإخراج كريم شهدي .
والبطولة لكوكبة من الفنانين طلبة مركز الإبداع الفنى"كريم شهدي، نديم هشام، هدير الشريف، محمد مدكور، نجلاء فوزي، ريهام سامي"، إضاءة: أحمد محارب، ديكور :كريم شهدي، تنفيذ موسيقي : محمود خالد، المخرج المنفذ : أحمد الشاذلي .
مدة العرض ٦٠ دقيقة، وقد تم عرضها في مواسم نجوم المسرح الجامعي، وحصلت على جائزة ثاني أفضل عرض، وأحسن دراما حركية، وأحسن ممثل نديم هاشم، وأحسن ممثلة سارة مجدي .