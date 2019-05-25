7 لاعبين يستحقون لقب "الجندي المجهول" في الدوري المصري

شهدت بطولة الدوري العام في الموسم الجاري تألق أكثر من لاعب في مركز خط الوسط الدفاعي، والذي يمتلكون إمكانيات فنية عالية وقدرات دفاعية وبدنية هائلة، بجانب الاصرار والعزيمة والروح القتالية العالية داخل المستطيل الأخضر وغيرها من المميزات التي تجعلهم أشبه بـ"المسمار" في منتصف الملعب، ويُطلق عليهم لقب "الجندي المجهول" نظرا لأن دورهم غير واضح بالنسبة للجماهير التي تنتظر المتعة والمهارات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أفضل لاعبي خط الوسطالدفاعي في الكرة المصرية خلال الموسم الحالي:-

-طارق حامد (الزمالك)

يعد طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحد أفضل لاعبي الارتكاز في الدوري المصري بأخر 3 مواسم، بفضل أدائه الجيد مع الفارس الأبيض أو منتخب مصر، وأصبح من الركائز الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء محليا أو دوليا.





-عمرو السولية (الأهلي)

استعاد عمرو السولية نجم الاهلي مستواه المعهود بعدما حصل على فرصة مشاركة أساسيا مع المارد الاحمر في الموسم الجاري ونجح في الحفاظ على مكانه على الرغم من أن الفريق الأحمر يضم أكثر من لاعب مميز في منطقة وسط الملعب.





-نبيل عماد دونجا (بيراميدز)

فرض نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز نفسه على الساحة الرياضية بفضل المستوى الرائع الذي ظهر به مع بيراميدز في الموسم الحالي سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي، وحصل على ثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر واصبح من الوجه الجديدة التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم للمرة الأولى في مسيرته.





-إبراهيم عبدالقوي (سموحة)

أحد أبرز لاعبي الارتكاز في الموسم الحالي بفضل المستوى الدفاعي والتكتيكي المميز الذي يؤدي به اللاعب مع فريق سموحة، بعدما شارك في 11 مباراة ظهر فيهم بمستوى طيب للغاية.



ويتمتع إبراهيم عبدالقوي بقدرات بدنية قوية تساعده في الالتحامات واستخلاص الكرة من الخصم.





-فريد شوقي (المصري)

نجم المصري البورسيعيدي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أخر 3 مواسم بعد المستوى الجيد الذي ظهر به مع الداخلية فريقه القديم قبل أن يواصل تألقه مع أبناء بورسعيدي في الموسم الجاري، ويتمتع بـ"فريد شوقي" بإمكانيات فنية وبدنية قوية.





-محمود حمادة (الإنتاج الحربي)

ظهر محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي بمستوى جيد هذا الموسم وكان أحد المرشحين بالانضمام للأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي بفضل أدائه المميز الذي قدمه مع العجلات الحربية.



