توفير 13 ألف فرصة عمل لأبناء قنا.. مجمع صناعات صغيرة ومتوسطة (صور)



وأشار إلى أن مجمع الصناعات سيقام على مساحة 300 ألف متر مربع والتي تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة.



وأوضح أن المجمع سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 متر و480 متر تقريبا مضيفًا ان التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل إلى حوالي 700 مليون جنيها.



قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، سيعمل على توفير حوالي 3 الآف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة.