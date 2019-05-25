عاجل.. بشرى سارة من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم، انخفاضًا على مستوى الجمهورية بعد تعرضنا لموجة شديدة الحرارة على مدار الثلاث أيام الماضية.



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن معدل انخفاض درجات الحرارة وصل إلى 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة.



ونوهت بأننا سنشهد غدًا انخفاض آخر في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات، وسيستمر هذا الطقس حتى يوم الإثين، لافتة إلى أنه منذ الأمس بدأت درجة الرطوبة ترتفع نوعًا ما.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم انخفاضًا على مستوى الجمهورية بعد تعرضنا لموجة شديدة الحرارة على مدار الثلاث أيام الماضية.



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن معدل انخفاض درجات الحرارة وصل إلى 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة.



ونوهت بأننا سنشهد غدًا انخفاض آخر في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات، وسيستمر هذا الطقس حتى يوم الإثين، لافتة إلى أنه منذ الأمس بدأت درجة الرطوبة ترتفع نوعًا ما.

