مسلسل هوجان الحلقة 19 رمضان 2019

محاولة هوجان معرفة من والده من رمضان الوردانى الذى حاول قتله، وتمكن من تهريبه بعد أن أخبره بأن كمال اللباد هو من قتل والده.



واعترف هوجان أمام رجال الشرطة، بأنه لا يعرف رمضان الوردانى وحاول سرقته وأثبت ذلك عن طريق الكاميرات التى سجلت الواقعة. مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.



شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل هوجان الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، تطورات جديدة حيث شهدت