مسلسل هوجان الحلقة 19 رمضان 2019
السبت 25/مايو/2019 - 10:37 ص
الفجر الفني
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شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل هوجان الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، تطورات جديدة حيث شهدت محاولة هوجان معرفة من والده من رمضان الوردانى الذى حاول قتله، وتمكن من تهريبه بعد أن أخبره بأن كمال اللباد هو من قتل والده.
واعترف هوجان أمام رجال الشرطة، بأنه لا يعرف رمضان الوردانى وحاول سرقته وأثبت ذلك عن طريق الكاميرات التى سجلت الواقعة.
مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.
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