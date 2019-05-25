ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسل هوجان الحلقة 19 رمضان 2019

السبت 25/مايو/2019 - 10:37 ص
مسلسل هوجان الحلقة 19 رمضان 2019
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل هوجان الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، تطورات جديدة حيث شهدت محاولة هوجان معرفة من والده من رمضان الوردانى الذى حاول قتله، وتمكن من تهريبه بعد أن أخبره بأن كمال اللباد هو من قتل والده. 

واعترف هوجان أمام رجال الشرطة، بأنه لا يعرف رمضان الوردانى وحاول سرقته وأثبت ذلك عن طريق الكاميرات التى سجلت الواقعة. 

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل. 


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا