مصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية
السبت 25/مايو/2019 - 10:41 ص
إسلام علي وسمر السيد
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لقي طفل بالشرقية مصرعه غرقا أثناء الإستحمام بترعة بالقرية لعدم إجادته السباحة، وبالعرض علي نيابة منيا القمح، صرحت برئاسة محمد المراكبي رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالي بغرق طفل أثناء الإستحمام بترعة بكفر الجندي، بمنيا القمح.
وتبين من التحريات أثناء نزول الطفل" عبد الرحمن محمد أحمد" 6 سنوات من كفر الجندي، للإستحمام هربا من حرارة الجو بترعة بالقرية غرق لعدم إجادته السباحة، وبالعرض علي نيابة منيا القمح صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبئهة جنائية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالي بغرق طفل أثناء الإستحمام بترعة بكفر الجندي، بمنيا القمح.
وتبين من التحريات أثناء نزول الطفل" عبد الرحمن محمد أحمد" 6 سنوات من كفر الجندي، للإستحمام هربا من حرارة الجو بترعة بالقرية غرق لعدم إجادته السباحة، وبالعرض علي نيابة منيا القمح صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبئهة جنائية.
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