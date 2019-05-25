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الانتهاء من تصحيح ورق إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية في الدقهلية

السبت 25/مايو/2019 - 10:39 ص
الانتهاء من تصحيح ورق إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية في الدقهلية
على عبد الرؤوف
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محمد كشك
 
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أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، الانتهاء من تصحيح ورق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠١٨ للشهادة الإعدادية الثلاثاء القادم.
 
وأكد عبدالرؤوف، أن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية سيكون برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

يذكر أنه أدى الامتحان 100 ألف و٦٤٣ طالب وطالبة موزعين على ١٧ إدارة تعليمية، أمام ٥٣٦ لجنة إمتحانات و100 ألف 66 منتظم مدارس و٥٧٧ منازل.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية، أن عدد المدارس ٧٨٢ مدرسة، وحالات الدمج ٢٧١ طالب وطالبة، منهم ٣٧٣٨ طالب وطالبة اعدادية مهنية.

وشدد وكيل تعليم الدقهلية على أنه تم تجهيز اللجان لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، وتم تأمين جميع اللجان وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المدارس من الداخل والخارج ومع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية لمتابعة أي حالة مرضية مفاجئه ومعالجتها فورًا.
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