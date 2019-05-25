سعر الريال السعودى في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 25-5-2019





استقر سعر الريال السعودى في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 25-5-2019 بعدما تراجع خلال تعاملات امس بنحو 14 قرشاً في البنك المركزي ليسجل متوسط سعر شراء بنحو 4.48 جنيه وسعر البيع مسجلا 4.51 جنيه .





سعر الريال السعودي في البنوك





سعر الريال السعودى في البنك المركزي

4.48 جنيهًا للشراء

4.51 جنيهًا للبيع

سعر الريال السعودى في بنك مصر

4.49 جنيهًا للشراء

4.52 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي

4.46 جنيهًا للشراء

4.52 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

4.49 جنيهًا للشراء

4.52 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB

4.46 جنيهًا للشراء

4.51 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

4.46 جنيهًا للشراء

4.51 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في بنك البركة

4.42 جنيهًا للشراء

4.56 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في بنك عودة

4.49 جنيهًا للشراء

4.51 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي

4.49 جنيهًا للشراء

4.53 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

4.47 جنيهًا للشراء

4.52 جنيهًا للبيع











