ميدو يقترب من تدريب الجونة

اقترب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمدير الفني السابق للوحدة السعودي من تدريب فريق الجونة في الموسم المقبل في حال بقائه في الدوري الممتاز وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.





وينافس فريق الجونة مع وادي دجلة والاتحاد وحرس الحدود وبتروجت والإنتاج الحربي على الهروب من الهبوط، بعدما تأكد هبوط الداخلية والنجوم.



