ميدو يقترب من تدريب الجونة
السبت 25/مايو/2019 - 10:34 ص
أحمد شديد
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اقترب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمدير الفني السابق للوحدة السعودي من تدريب فريق الجونة في الموسم المقبل في حال بقائه في الدوري الممتاز وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وينافس فريق الجونة مع وادي دجلة والاتحاد وحرس الحدود وبتروجت والإنتاج الحربي على الهروب من الهبوط، بعدما تأكد هبوط الداخلية والنجوم.
واستقر مجلس إدارة الجونة على توجيه الشكر لحمادة صدقي المدير الفني للفريق الحالي بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الجاري والدخول دوامة الهبوط حتى أخر مباراة بالمسابقة هذا الموسم.
وأبدى ميدو ترحيبه بتدريب الجونة في الموسم المقبل بشرط بقاء الفريق في الدوري الممتاز.
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