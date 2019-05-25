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الحلقة التاسعة عشر مسلسل هوجان رمضان 2019

السبت 25/مايو/2019 - 10:31 ص
الحلقة التاسعة عشر مسلسل هوجان رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام، أحداثا مثيرة حيث تحضر الشرطة إلى منزل كمال اللباد، بعد إبلاغ لطفى الحراق، عن رمضان الوردانى، الذى هرب من السجن وله ثأثر عن هوجان، حيث أراد لطفى التخلص من الاثنين ولكن هوجان يتركه يغادر المكان بعدما أبلغه بأن يعرف والده وأن كمال هو من قتله.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".


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