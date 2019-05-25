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القبض على شاب ثلاثيني يتاجر في المواد المخدرة في الدقهلية

السبت 25/مايو/2019 - 10:36 ص
القبض على شاب ثلاثيني يتاجر في المواد المخدرة في الدقهلية
مدير امن الدقهلية
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محمد كشك
 
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض علي، رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، ومقيم بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا ويمتلك شركة استيراد وتصدير وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات.

وبالفحص تبين ان الشاب يمتلك ثروة تفوق ال ٦٠ مليون جنيها، وعمد استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن قيام "محمد. ج. ع"، 34 عامًا، مقيم المنيل طلخا، وصاحب شركة استيراد وتصدير بالتربح غير المشروع، والاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات السرية، تبين أن الشاب سبق اتهامه في العديد من القضايا آخرها القضية رقم 14462 جنايات طلخا واتجار مواد مخدرة، وتبين أن المتهم اتخذ من شركة الاستيراد والتصدير لتسهيل تجارته المشبوهة، وتمكن من شراء أراضي وعقارات للتستر على تلك التجارة.

ونجحت قوة امنية برئاسة العقيد أحمد العجوز، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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