مسلسلات رمضان 2019.. التفاصيل الكاملة للحلقة 19 من مسلسل قمر هادي

استطاع النجم هاني سلامة، أن ينال عدد كبير من المشاهدات بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم مسلسل قمر هادي ، ويعرض على فضائية "ON E".





حيث بدأت الحلقة الـ 19 من مسلسل قمر هادي بالكشف عن علاقة كمال أبو المكارم"هادى الجيار" بفيليب "تامر فرج" وطالبه بالبعد عن هادى أبو المكارم" هانى سلامة" وشقيقة عصام "محسن محيى الدين" ولكن فيليب رفض هذا الامر تماما وقام بتهديد كمال أبو المكارم.





وكشفت أحداث مسلسل قمر هادي عن نزاع قديم كان بين عصام أبو المكارم"محسن محيى الدين" وكمال أبو المكارم" هادى الجيار" على عضوية البرلمان وكان كمال يريد أن يأخذها من عصام لولا تدخل هادى وإقناع عمة كمال بالتنازل عن الترشيح لعضوية البرلمان.





وانتهت أحداث مسلسل قمر هادي بمشهد يجمع هادى أبو المكارم" هانى سلامة " وهنا عبد الجيل" مريم حسن" ودخل والدها "عبد الرحيم حسن" وكشف له تفاصيل كل ما يحدث له وذلك من خلال قيامة بعرض فيديو لشقيقه عصام "محسن محيى الدين" وهو يتفق على ذلك وانتهت الأحداث قبل استكمال الفيديو.





مسلسل قمر هادي من بطولة النجم هانى سلامة ويسرا اللوزى وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين ورشدى الشامى ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلى وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقى .



