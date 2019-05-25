بفرمان من جوارديولا.. صفقة تاريخية على أعتاب مانشستر سيتي
السبت 25/مايو/2019 - 10:28 ص
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، عن تقديم
الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لإدارة السيتزن،
بالتعاقد مع مدافع مميز لخلافة كومباني.
ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن المدرب
بيب جوارديولا يستهدف التعاقد مع مدافع نادي ليستر سيتي الدولي الإنجليزي هاري ماجواير
من أجل تعويض رحيل المدافع كومباني .
وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن ليستر سيتي
يريد 90 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن ماجواير وبالتالي سيصبح أغلى مدافع في
العالم .
وكان هاري ماجواير صاحب الـ26 عاماً انضم
الى ليستر سيتي في 2017 قادماً من هال سيتي مقابل 13 مليون يورو وقدم مستوى رائع
مع الفريق.
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