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شاهد.. صورة نادرة تجمع ريهام عبدالغفور وأحمد صلاح السعدني

السبت 25/مايو/2019 - 09:18 ص
شاهد.. صورة نادرة تجمع ريهام عبدالغفور وأحمد صلاح السعدني
ريهام عبدالغفور
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها تجمعها بالفنان أحمد صلاح السعدني، ويعود تاريخ التقاط الصورة إلى أيام الجامعة.

ونشرت عبدالغفور، الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تباد\ل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :ابحث عن عمر وفريدة - أسماء الشخصيات التي جسدوا في العمل - أيام الجامعة". 

يذكر أن يشارك "السعدني"، الفنانة ريهام في العمل الدرامي الذي يعرض الآن ضمن منافسات السباق الرمضاني، ويحمل اسم "زي الشمس".

العمل من بطولة كل من دينا الشربيني ريهام عبد الغفور وأحمد داوود، أحمد صلاح السعدنى، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
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