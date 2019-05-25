"تعليم تبوك" تعلن عن التشكيلات الإشرافية للبرنامج الزمني للترشح

Advertisements

ترأس مدير عام تعليم تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، مساء الجمعة، اجتماع لجنة "التشكيلات الإشرافية" وذلك لبحث البرنامج الزمني للترشح، وإقرار مواعيد الاختبارات والمقابلات.







وعبر صفحتها الرسمية على تويتر، أوضحت إدارة تعليم تبوك أنَّ العمري، رأس اجتماع لجنة "التشكيلات الإشرافية"، بحضور أعضاء اللجنة المختصة بدراسة الاحتياج من المشرفين والمشرفات؛ استعدادًا لإعلان البرنامج الزمني للترشح وإقرار مواعيد الاختبارات والمقابلات، ودراسة ملفات المتقدمين والمتقدمات، وتسديد الشواغر، وفق الأنظمة وعناصر المفاضلة.



ومن المنتظر الإعلان عن مواعيد الترشح، وإقرار مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين، خلال الساعات المقبلة، وبعد استيفاء جميع مسوغات ترشيح المشرفين الجدد، سيتم تحديد مواعيد دخول الاختبارات التحريرية وفق ضوابط الإشراف التربوي، حتى يتسنى تكليف شاغلي الوظائف التعليمية.





وفي سياق ذي صلة، كرّم العُمري، الجمعة، الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات من مدارس «القاعدة» للعام الدراسي 1439-1440هـ، وذلك ضمن الحفل الرمضاني الذي نظمته قيادة «القاعدة» لتكريم المتميزين من منسوبيها برعاية قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء ركن محسن الزهراني، وذلك بحضور ضباط القاعدة ومساعدي مدير التعليم ومديري الإدارات بتعليم تبوك.



وثمّن مدير التعليم رعاية واهتمام قائد القاعدة بالعمل التعليمي في مدارس القاعدة، معربًا عن تهانيه وتبريكاته للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات وأسرهم ومعلميهم وقادة المدارس والكوادر التعليمية والإدارية في مدارس القاعدة، مقدمًا الشكر والتقدير لمنسوبي القاعدة على تنظيم هذا الاحتفاء بالمتفوقين والمتفوقات، ضمن ختام الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية في مدارس القاعدة.



