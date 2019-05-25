الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار علي مكة المكرمة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، صباح السبت، تحذيرًا، لقاطني مراكز ومحافظات منطقة مكة المكرمة، محذرة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل في بعض المناطق إلى حد السيول، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية الأفقية.





وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أطلقت الهيئة تنبيهًا متقدمًا، لأهالي محافظات (الجموم، الخرمة، الطائف، الكامل، المويه، تربة، رنية، إضافة إلى ميسان)، محذرة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرة إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في تدني مدى الرؤية، وتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية.



وأشارت الهيئة إلى أن الإنذار يبدأ من الساعة 10:00ص السبت الموافق 20-09-1440، وينتهي الساعة 08:00م السبت الموافق 20-09-1440.





في السياق ذاته، حذرت الهيئة من تعرض محافظات (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل) بمنطقة الجوف، إلى رياح نشطة، مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن بداية الإنذار من التاسعة صباح السبت، وينتهي في الرابعة من مساء اليوم.



وكذلك حذرت الهيئة قاطني الحدود الشمالية، خاصة محافظات (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر) من الرياح النشطة، وتدني الرؤية، وذلك من التاسعة صباح السبت، وحتى الرابعة من ذات اليوم.



