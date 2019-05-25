مسلسلات خليجية.. أحداث مثيرة في الحلقة الجديدة من "فتنة"

ألمحت أم مرزوق (المرأة الغريبة التي فقدت رضيعها ويؤويها منزل الشيخ عظوب) إلى أن رميح هو مَن ذبح الشيخ عظوب عمه ووالد فتنة، بأحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "فتنة" الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية" بالساعة 11 بتوقيت السعودية.





وخلال الحلقة، جاء رميح إلى فتنة ليسألها إذا كانت تريد شيئا ما من السوق، لكنها أخبرته بأنها لا تريد شيئا، وحدّثت نفسها بعد رحيله بأن تترك له الحبل اليوم حتى ترى ماذا سيفعل، قبل أن تنطق أم مرزوق بكلمات “يداه ملطخة بالدم” في إشارة إلى تورطه بذبح الشيخ عظوب.





في أحداث الحلقة، جلس الشيخ طراد صاحب الصقر يخبز العجين لوالدته التي فقدت بصرها قبل أن تأتي عنود ويتركهما ويرحل.. فهل سيعود طراد إلى مسعود الهارب والمتورط في دم الشيخ عظوب، وهل سيكشف تورط رميح في ذبح عمه؟ هذا ما سنراه في الحلقات المقبلة من المسلسل.



