أسرار عمل كحك العيد الجاهز

تعرفي في السطور التالية على كلمة السر فى نجاح طريقة عمل كحك العيد فى المنزل:

المقادير

ضرورة ضبط المقادير وفقًا للكمية التى تريدينها، والحرص على شرائها من مصانع الحلوى، أو محلات تجهيز المطاعم، أو إعداد الحلويات، وهو ما يختلف فى الخامات وجودتها عن محلات العطارة المعتادة، واحرصى على شراء "رائحة الكحك"، حديثة الإنتاج، وأن تكون المكونات بالكامل حديثة الإنتاج حتى تساعدك فى الخروج بنتائج ممتازة.





الدقيق

يعتبر نوع الدقيق من أهم المكونات والجوانب التى عليكِ الاهتمام بها من أجل نجاح عمل الكحك، فاحرصى على شراء الدقيق الفاخر، حديث الإنتاج، بالإضافة لغربتله جيدًا أكثر من مرة قبل الاستخدام، واستخدام السمنة الصفراء، بدلًا من السمن الأبيض والذى يؤدى لجفاف الكحك وخروجه بشكل مختلف.





الخميرة

بالنسبة للخميرة احرصى على استخدام خميرة حديثة الإنتاج و"نشطة"، وجربيها قبل استخدامها، واختبرى مفعولها القوى، بالإضافة لضرورة ترك العجينة تختمر لوقت إضافى عن المعتاد، حتى تحصلين على نتائج مبهرة، بالإضافة لبث الدقيق والسمن جيدًا وهو ما يساعد على جعل الكحك "هش"، ويخرج بنتائج مثل الذى تشترينه من محلات الحلوى الشهيرة.