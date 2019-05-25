اليوم.. برشلونة وفالنسيا وجها لوجه في قمة نارية بنهائي كأس إسبانيا
تطمح الجماهير الكتالونية إلى تحقيق لقب
كأس ملك إسبانيا لكرة القدم والتي تقام بين برشلونة وفالنسيا على ملعب ستاد بينتو فيامارين
اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل.
ويتطلع إرنستو فالفيردي إلى قيادة فريقه
لحصد اللقب والجمع بين الثنائية المحلية خاصةً وأن مستقبله معلق بتلك البطولة في حالة
خسرها سيكون مصيره الرحيل.
وتنتظر جماهير برشلونة الاحتفال بلقب الكأس
من أجل نسيان كارثة الخروج من دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع توالياً ضد ليفربول
الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
في المقابل تطمح كتيبة الخفافيش في تتويج
موسم المئوية بالحصول على اللقب ويدخل المباراة بكتيبة مدججة بالنجوم على رأسهم كوندوجبيا
ولاعبي الرديف الذين قام مارسيلينو جارسيا تورال بتصعيدهم.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة
التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة
بي إن سبورتس إتش دي 3.
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