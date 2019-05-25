مسلسلات خليجية.. ملخص أحداث الحلقة 19 لمسلسل "حدود الشر"

كشفت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "حدود الشر"، الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية"، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، عن تفاصيل بحث "نعيمة"، عن عروس لابنها جاسم، وهو ما سبب الحزن لعائشة التي تحبه بقوة.





وتعاتب "عائشة" مريم وتخبرها بأن والدتها "نعيمة"، لا تريدها لابنها جاسم، وانها سئمت خدمتهم، وأعطتهم الكثير، ولم تأخذ شيئا منهم، لذلك لن تتحملهم بعد الآن.





وسألت نعيمة عائشة، عن سبب عدم اهتمامها بالمنزل، لترد عائشة عليها بالقول: "كنت مريضة ومن الأفضل، أن تحضري لك خادمة، فأنا لست خادمة عندك".





وأضافت: "أنت أنانية وتحبين نفسك فقط، وأنا تغيرت بعد ما أعطيتك نور عيوني، وطلبت منك طلبا صغيرا ما تقدري تسويلي إياه أكيد أتغير".





تمسك نعيمة بعائشة، وتأخذها إلى جاسم، وتسأله: لماذا لا تريد الزواج منها؟"، فيرد جاسم بأنه يحبها كأخته، لكن هي لا ينقصها شيء".