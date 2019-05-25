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سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 25-5-2019 - بداية التعاملات الصباحية

السبت 25/مايو/2019 - 08:40 ص
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 25-5-2019 - بداية التعاملات الصباحية
سعر الدولار اليوم في البنوك
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 استقر سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 25-5-2019 بداية التعاملات الاسبوعية وذلك بعد ان شهد سعر الدولار حالة من التراجع الحاد خلال تعاملات الاسبوعين الماضيين في ظل توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة  وجاءت الاسعار على النحو التالى وفقا للتحديثات الاخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.83 جنيها للشراء
16.93 جنيها للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.85 جنيها للشراء
16.95 جنيها للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
16.85  جنيها للشراء
16.95  جنيها للبيع
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.85 جنيها للشراء
16.95 جنيها للبيع
  
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.92 جنيها للشراء
17.00 جنيها للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.81 جنيها للشراء
16.91 جنيها للبيع
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.83  جنيها للشراء
16.93  جنيها للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة
16.82 جنيها للشراء
16.92 جنيها للبيع
 
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