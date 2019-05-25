الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس
السبت 25/مايو/2019 - 09:00 ص
وكالات
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أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته تتقدم
من جميع محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى أن القوات البرية تخوض
معارك على الأرض بمساندة سلاح الجو.
وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة،
خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "المعارك مستمرة
بعد أن تمت السيطرة الكاملة على منطقة الأحياء البرية"، مؤكداً أن "الجيش
الليبي ووحداته العسكرية تتقدم من جميع محاور القتال في جنوب وشرقي العاصمة طرابلس".
هذا وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجيش الوطني
دفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال.
ويخوض الجيش الوطني الليبي، منذ 4 أبريل الماضي، عملية عسكرية باسم "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.
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