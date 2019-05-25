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الأرصاد تنذر سكان 3 مناطق من تقلّبات الطقس في الساعات المقبلة

السبت 25/مايو/2019 - 08:54 ص
الأرصاد تنذر سكان 3 مناطق من تقلّبات الطقس في الساعات المقبلة
الأرصاد الجوية
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وكالات
 
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أطلقت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، صباح السبت، تنبيهًا متقدّمًا، لقاطني مراكز ومحافظات منطقة مكة المكرمة، محذّرة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل في بعض المناطق إلى حدّ السيول، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية الأفقية.

 

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أطلقت الهيئة تنبيهًا متقدمًا، لأهالي محافظات (الجموم، الخرمة، الطائف، الكامل، المويه، تربة، رنية، إضافة إلى ميسان)، محذرة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرة إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في تدني مدى الرؤية، وتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية.

 

وأشارت الهيئة إلى أن الإنذار يبدأ من الساعة 10:00ص السبت الموافق 20-09-1440، وينتهي الساعة 08:00م السبت الموافق 20-09-1440.

 


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