كحك العيد الناعم.. طريقة تحضيره في المنزل مثل المحلات (بالمقادير)

أيام قليلة تفضلنا عن عيد الفطر، وتبحث ست البيت المصرية في هذه الفترة عن مقادير عمل كحك العيد لإعداده في المنزل ليكون مثل المحلات بدلا من شراءه جاهز وومن هنا إليكش عزيزتي طريقة عمل كحك العيد الناعم:





مقادير كحك العيد الناعم

1 كيلو دقيق

2 1/2 كوب سمن

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سمسم

1/4 ملعقة صغيرة ملح





مقادير العجمية:

3 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب عسل أبيض

1/2 ملعقة صغيرة بهار كحك

1 ملعقة صغيرة سمسم محمص





طريقة تحضير كحك العيد





لعمل العجمية:

سخني السمن في إناء كبير على النار حتى يقدح.

أضيفي إليه الدقيق وقلبي حتى يصبح لون الدقيق أصفر.

أضيفي السمسم وبهار الكحك وقلبي جيدا، ثم أرفعي الإناء من النار.

أضيفي العسل تدريجيا مع التقليب.

أرجعي الإناء إلى النار وقلبي جيدا حتى يغلظ قوام العجينة، بحيث يمكن عملها كور بدون أن تلصق في الأصابع.

إرفعيها من فوق النار وإتركيها تبرد لتستخدم في الحشو.





لعمل الكحك:

نخلي الدقيق والملح إلى وعاء نظيف.

أضيفي السمسم.

سخني السمن في إناء أخر حتى يقدح.

صبي السمن فوق الدقيق وقلبي جيدا.

عندما يبرد السمن، إفركي خليط الدقيق والسمن باليد.

قلبي الخميرة والسكر في الماء الدافئ.

أضيفيها إلى العجينة واخلطيها جيدا.

اتركي العجينة تتخمر لمدة 1 ساعة.

شكلي العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

ضعي في كل مرة ملعقة من العجمية ثم اضغطيها في صاج الفرن.

انقشي الكحك بالمنقاش ثم اخبزيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة.

يتم رش السكر البودرة قبل التقديم.