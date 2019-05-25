أول رد من رئيس الزمالك على بيان الأهلي الناري
شن رئيس الزمالك، هجوما عنيفا علي تهديد مجلس ادارة الأهلي، بالانسحاب من مسابقة الدورى العام، وعدم خوض الفريق أى مباراة بعد بطولة الأمم الافريقية.
وقال رئيس الزمالك:" احنا مش بنتهدد واللى عاوز ينسحب من
الدورى مع السلامة".
وأضاف رئيس الزمالك، أن لعبة الانسحاب
من مسابقة الدورى العام ، مجرد استقواء من مجلس ادارة الأهلى بالجماهير، ومحالة من
جانبهم لفرض عضلاتهم على مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم .
وأكد رئيس الزمالك، بأن الأهلي اذا لم يخوض
مباراة المقاولون العرب ، قبل بطولة الأمم الأفريقية ، فانه لن يخوض سوى مباراة الإنتاج
الحربي فقط ، ولن يلعب أمام حرس الحدود أو الجونة .
وطالب رئيس الزمالك ، من الجبلاية تطبيق اللائحة على الأهلى ، فى حالة عدم خوض مباراة المقاولون العرب ، واعتبره منسحبا ، مثلما حدث للزمالك فى مباراة المقاصة ، والتى رفض خوضها للظلم .
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