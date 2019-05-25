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أول رد من رئيس الزمالك على بيان الأهلي الناري

السبت 25/مايو/2019 - 08:43 ص
أول رد من رئيس الزمالك على بيان الأهلي الناري
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الفجر الرياضي
 
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شن رئيس الزمالك، هجوما عنيفا علي تهديد مجلس ادارة الأهلي، بالانسحاب من مسابقة الدورى العام، وعدم خوض الفريق أى مباراة بعد بطولة الأمم الافريقية.


وقال رئيس الزمالك:" احنا مش بنتهدد واللى عاوز ينسحب من الدورى مع السلامة".

 

وأضاف رئيس الزمالك، أن لعبة الانسحاب من مسابقة الدورى العام ، مجرد استقواء من مجلس ادارة الأهلى بالجماهير، ومحالة من جانبهم لفرض عضلاتهم على مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم .

 

وأكد رئيس الزمالك، بأن الأهلي اذا لم يخوض مباراة المقاولون العرب ، قبل بطولة الأمم الأفريقية ، فانه لن يخوض سوى مباراة الإنتاج الحربي فقط ، ولن يلعب أمام حرس الحدود أو الجونة .

 

وطالب رئيس الزمالك ، من الجبلاية تطبيق اللائحة على الأهلى ، فى حالة عدم خوض مباراة المقاولون العرب ، واعتبره منسحبا ، مثلما حدث للزمالك فى مباراة المقاصة ، والتى رفض خوضها للظلم .

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