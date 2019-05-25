موقع فرنسي: بوجبا لن يذهب إلى ريال مدريد

بات مستقبل الوسط الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، غامضاً في ظل رغبة زين الدين زيدان لضم اللاعب لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، حسب مصادر قريبة من مانشستر يونايتد أن بول بوجبا يقترب من الاستمرار مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ملف بقاء بوجبا هو أولوية بالنسبة لإدارة نادي مانشستر يونايتد، ويتوقع أن يستمر رغم عدم مشاركة الشياطين في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتشير تقارير صحفية بريطانية خلال الأيام الماضية، إلى رغبة سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في إعطاء بوجبا شارة القيادة لإقناعه بالبقاء.

الجدير بالذكر بول بوجبا لصفوف نادي مانشستر يونايتد من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 120 مليون يورو.