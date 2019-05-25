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عمر العبدلات يزيل اللبس عن اسمه.. ويؤكد: أفتخر وأعتز به (فيديو)

السبت 25/مايو/2019 - 07:56 ص
عمر العبدلات يزيل اللبس عن اسمه.. ويؤكد: أفتخر وأعتز به (فيديو)
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حامد محمود
 
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أزال المطرب الأردني عمر العبدلات، اللبس عن اسم "العبدلات"، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بصنم اللات الذي كان يعبد في الجاهلية كما يظن البعض.

وأوضح خلال لقائه في برنامج "مجموعة إنسان" المذاع على قناة "إم بي سي" أن يفتخر بهذا الإسم ويعتز به، ومن المستحيل أن يغيره لأنه اسم العشيرة التي ينتمي إليها.

وأشار إلى أن أغلب عشائر الأردن تسمى على النحو التالي: الحويطات، الخريسات، الغنيمات، مشيرًا إلى أن جده الأكبر يسمى عبد الله ومنها جاءت العبدلات كنسبة لهذا الجد.


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