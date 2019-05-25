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ألونسو يعلق على اهتمام برشلونة وريال مدريد بضمه

السبت 25/مايو/2019 - 07:37 ص
ألونسو يعلق على اهتمام برشلونة وريال مدريد بضمه
ماركوس الونسو
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منى العوضي
 
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عبر الإسباني ماركوس ألونسو مدافع نادي تشيلسي، عن فخره تجاه الأنباء التي تربطه بالانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال ألونسو في تصريحات صحفية، يوم الجمعة: "اهتام برشلونة وريال مدريد بالحصول على خدماتي أمر رائع، لكنني أشعر بالسعادة هنا في تشيلسي، ولا أعلم ما يخبئه المستقبل، سننتظر ما سيحدث".

 

وأضاف: "هذا الاهتمام يعني إنني في حالة جيدة، هناك عدة أندية أخرى أبدت رغبتها في التعاقد معي، أشعر بسعادة كبيرة في تشيلسي، لكننا مطالبين بالانتظار لمعرفة ما سيحدث في الصيف المقبل".

 

واختتم تصريحاته: "أريد التركيز مع البلوز في نهائي الدوري الأوروبي، لعبت 4 مواسم رائعة هنا، وأتمنى البقاء لأعوام مقبلة، وكرة القدم تحمل الكثير من التنقلات".

 

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد أشارت إلى وجود اهتمام أسباني بالتعاقد مع اللاعب بالتحديد من أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

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