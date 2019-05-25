تامر عبد المنعم يتعاقد مع خالد الصاوي على بطولة "الشنطة"
السبت 25/مايو/2019 - 07:28 ص
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تعاقد الفنان تامر عبد المنعم، مع الفنان خالد الصاوي على بطولة فيلم جديد بعنوان "الشنطة"، كما يتم حاليًا التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل.
وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي ، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي.
فيلم "الشنطة" بطولة خالد الصاوي وتأليف تامر عبد المنعم واخراج مازن الجبلي.
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