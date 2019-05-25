ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر عبد المنعم يتعاقد مع خالد الصاوي على بطولة "الشنطة"

السبت 25/مايو/2019 - 07:28 ص
تامر عبد المنعم يتعاقد مع خالد الصاوي على بطولة الشنطة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تعاقد الفنان تامر عبد المنعم، مع الفنان خالد الصاوي على بطولة فيلم جديد بعنوان "الشنطة"، كما يتم حاليًا التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل.

وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي ، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي.
 
فيلم "الشنطة" بطولة خالد الصاوي وتأليف تامر عبد المنعم واخراج مازن الجبلي.

 


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا