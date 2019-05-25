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إصابة ممثل شهير أثناء تصوير أحدث أفلامه.. والشركة المنتجة تكشف مصيره

السبت 25/مايو/2019 - 06:55 ص
إصابة ممثل شهير أثناء تصوير أحدث أفلامه.. والشركة المنتجة تكشف مصيره
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تعرض الممثل البريطاني الشهير، دانييل كريغ، لإصابة أثناء تصوير أحدث أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند".

وجاء في بيان أصدرته الشركة المنتجة للفيلم، الأربعاء، أن "كريغ" سيخضع لجراحة طفيفة في الكاحل، إثر تعرضه لإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد في جامايكا، وأضافت أنه سيلزم الراحة بعدها لمدة أسبوعين، قبل أن يتم استئناف التصوير مرة أخرى.

وأكدت الشركة أنها ملتزمة بجدول مواعيد تصوير الفيلم، وكذلك بموعد طرحه في صالات السينما، المقرر في أبريل 2020.

والفيلم يحمل رقم 25 في مسيرة أفلام "جيمس بوند"، بينما هو الخامس بالنسبة لدانييل كريغ، بعدما قدم على التوالي أفلام "Casino Royale" في 2006 و"Quantum of Solace" من إنتاج 2009 و"Skyfall" في 2012 و"Spectre" إنتاج 2015.

يشار إلى أنه يشارك في بطولة أحدث أفلام "جيمس بوند"، الممثل من أصول مصرية، رامي مالك، الذي حاز على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي هذا العام، عن تجسيده لدور المطرب الراحل فريدي ميركوري في فيلم "Bohemian Rhapsody" أو "الملحمة البوهيمية".

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