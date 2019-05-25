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أندية الدوري السعودي تسعى لضم نجم برشلونة

السبت 25/مايو/2019 - 06:08 ص
أندية الدوري السعودي تسعى لضم نجم برشلونة
اللاعب فيدل مارتينيز
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أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية أن اللاعب فيدل مارتينيز، مهاجم فريق برشلونة جواياكويل الإكوادوري، أنه من المرجح خوض اللاعب لتجربة اللعب في الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "fanbolero"، أن النجم الإكوادوري والملقب بـ"نيمار" تلقى عروضاً مغرية، من بعض كبار أندية الدوري السعودي، للانضمام لأحدهم في الصيف القادم.

 

كما كشفت الصحيفة، عن منافسة الأندية السعودية مع بعض أندية الدوري التركي، التي ترغب في التعاقد مارتينيز.

 

الجدير بالذكر أن مارتينيز قد إنضم لصفوف فريق برشلونة في صفقة انتقال حر، خلال يناير الماضي، وشارك اللاعب في 12 مباراة هذا الموسم، وأحرز 10 أهداف وصنع 2 آخرين.

 

وكان موسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان2018-2019 قد إنتهى منذ أيام قليلة، ونجح فريق النصر في حسم اللقب، بعد صراع طويل مع الهلال.

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