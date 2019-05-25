الكاردينال مار بشارة بطرس يستقبل قائد الجيش اللبناني





إستقبل صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس السبت، قائد الجيش اللبناني، العماد جوزف عون الذي قدم التعزية الى غبطته بوفاة المثلث الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. وكانت مناسبة تم فيها التطرق الى الاوضاع العامة في ضوء نتائج زيارة عون الاخيرة الى الولايات المتحدة الاميركية.





كما التقى السفير الصيني في لبنان وانغ كي جيان، النائب علي عسيران ثم المستشار الثقافي في السفارة الايرانية د.محمد مهدي.