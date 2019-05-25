ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكاردينال مار بشارة بطرس يستقبل قائد الجيش اللبناني

السبت 25/مايو/2019 - 05:42 ص
الكاردينال مار بشارة بطرس يستقبل قائد الجيش اللبناني
الكاردينال مار بشارة بطرس يستقبل قائد الجيش اللبناني
Advertisements
طباعة
حازم رفعت
 
Advertisements

إستقبل صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس السبت، قائد الجيش اللبناني، العماد جوزف عون الذي قدم التعزية الى غبطته بوفاة المثلث الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. وكانت مناسبة تم فيها التطرق الى الاوضاع العامة في ضوء نتائج زيارة عون الاخيرة الى الولايات المتحدة الاميركية.

كما التقى السفير الصيني في لبنان وانغ كي جيان، النائب علي عسيران ثم المستشار الثقافي في السفارة الايرانية د.محمد مهدي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا