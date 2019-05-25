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بعد إيقافه .. نيمار يترك باريس سان جيرمان

السبت 25/مايو/2019 - 05:25 ص
بعد إيقافه .. نيمار يترك باريس سان جيرمان
نيمار
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محمد جمال
 
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يغيب الدولي ​البرازيلي ​نيمار​ عن لقاء فريقه ​باريس سان جيرمان​ الاخير امام ستاد ريمس ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

 

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسى لكرة القدم، قررت إيقاف البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى لمدة ثلاث مباريات بعد تعديه على أحد المشجعين فى نهائى بطولة كأس فرنسا.

 

وقرر نيمار ترك الفريق والسفر إلى البرازيل من أجل أخذ قسط من الراحة قبل الالتحاق بمنتخب البرازيل الذي يستعد لخوض غمار ​كوبا أميركا​ على أرضه وبين جماهيره.

 

توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي لم يكن يشجع مثل تلك الخطوة لكنه أكد أن هذا الأمر ليس رياضيا لذا لا يتدخل فيه ولا يبدي رأيه.

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