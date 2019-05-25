محمد هنيدي يهنئ أحمد فهمي على الحجاب.. والأخير يرد: ماباركتليش على المسلسل!
السبت 25/مايو/2019 - 05:15 ص
شيماء عطية
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سخر الفنان محمد هنيدي من ظهور الفنان أحمد فهمي بالحجاب في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث أدى دور لاعبة كرة سلة.
ونشر "هنيدي" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة "فهمي" من المسلسل، وعلق: "مبروووك يا فهمي ... احلى كتير في الحجاب .. المهم يكون عن اقتناع".
بدوره، رد "فهمي" على "هنيدي"، وكتب: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي علي الحجاب".
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.
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