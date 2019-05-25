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أحمد حجازي يحدد شرط عودته إلى الأهلي

السبت 25/مايو/2019 - 04:39 ص
أحمد حجازي يحدد شرط عودته إلى الأهلي
احمد حجازي
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منى العوضي
 
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ترك أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي، الباب مفتوح ورفض حسم موقفه النهائي بشأن عودته إلى االأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وطالب حجازي، مسؤولي النادي الأهلي بتأجيل حسم عودته حتى نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التى سوف تستضيفها دولة مصر بدايةً من يوم 21 يونيو المقبل.

 

ويتجه حجازي إلى العودة للعب في الدوري الانجليزي الممتاز وقد ينتظر عرضاً جديدًا من أحد أندية البريميرليج بعد البطولة الإفريقية.

 

وسيفكر مدافع منتخب مصر في العودة لصفوف النادي الأهلي حال عدم تلقيه عروض من أندية الدوري الانجليزي.

 

وكان حجازي قد انتقل لصفوف وست بروميتش في صيف 2017 وبعدها تم تفعيل بند الشراء ليرحل اللاعب نهائياً عن الأهلي مقابل 5 مليون يورو.

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