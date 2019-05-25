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"أمن الجيزة" يضبط عددا من الخارجين عن القانون بالطالبية

السبت 25/مايو/2019 - 04:34 ص
أمن الجيزة يضبط عددا من الخارجين عن القانون بالطالبية
قوات الأمن
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط ( 47 كرسى متنوع – 4 ترابيزة – 6 شمسية – 82 فاكهه – 8 ميزان – 35 ثلاجه – 7 شمسية – 18 برليكا بلاستيك – 28 إسطوانة – 34 عربة يد – 110 إعلان بدون ترخيص – 3 تابلوه خشب -75 أوتاد حديدية – 1 باب حديد – 1 ونش كامل – 112 عرق خشبى – 7 برويطة – 18 قمامة الإجمالي 49، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 مسجل شقي خطر – 2 مخدرات – 2 سلاح ابيض – 2 دراجة بخارية – 2 جناية -2 مخالفات– 5 مستأنف – 25 جزئي – 10 غرامات.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجارِ الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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