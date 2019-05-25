أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط(3 ثلاجة – 3 ونش – 3 كوريك – 9 ميزان – 28 سلاسل واوتاد – 4 أسطوانات غاز – 5 شمسية – 3 برويطة – 3 فرش خردوات ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



"قتل في الحمام".. مفاجآت حول العثور على جثة شاب داخل شقته بالهرم

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول العثور على جثة عامل داخل شقته بمنطقة فيصل، وتبين أن المجني عليه عمره 28 سنة، وعثر على جثته مقتولا داخل "حمام شقته"، موضحة أنه بعد قتل الزوج وهروب العشيق صرخت زوجته تستغيث بالجيران بقيام مجهول بقتل زوجها بعد دخوله الشقة.



وتوصلت التحريات إلى أن زوجة العامل البالغة من العمر 20 سنة، وراء قتله بمساعدة عشيقها، البالغ من العمر 22 سنة.



وبينت التحريات إلى أن الزوجة سهلت دخول عشيقها فجر اليوم الجمعة، وفتحت له باب شقتها، وقتلا زوجها وفر العشيق هاربا، وبعدها صرخث تستغيث بالجيران لإبعاد الشبهة الجنائية عنها، وبوصول الشرطة ومناقشتها تجمعت الشكوك حولها لعدم وجود أي آثار كسر بأبواب أو نوافذ الشقة، وتضارب أقوالها، وبمواجهتها اعترفت بالجريمة بمساعدة عشيقها، وتمكنت القوات من القبض عليهما وجار التحقيق معهما.



كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل، داخل شقته، بدائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة عامل داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، وعثر على جثة العامل مصاب بعدة طعنات، وبسؤال زوجته قررت بدخول شخص مجهول فجر اليوم الجمعة، وقتل زوجها.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.