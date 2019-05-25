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حارس مرمى القناة والأسيوطي السابق ينتقل للمريخ

السبت 25/مايو/2019 - 03:54 ص
حارس مرمى القناة والأسيوطي السابق ينتقل للمريخ
شريف مدحت
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شيماء أمين
 
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تعاقد مسؤولو المريخ البورسعيدي مع حارس مرمي القناة والأسيوطي السابق شريف مدحت في ثالث صفقات المريخ للموسم الجديد.

 

حضر التوقيع محمود الملاح نائب رئيس النادي ورئيس لجنة التعاقدات ووكيل اللاعب أحمد معتمد.

 

يذكر أن شريف مدحت شارك محمد طلبة حراسة مرمي القناة الموسم الماضيد ونافس مع فريقه علي الصعود للممتاز حيث احتل فريقه المركز الثالث في ختام الموسم.

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