ليلى غفران: تزوجت 5 مرات.. وهذه حقيقة مرضي







وفى سياق منفصل، أوضحت "غفران" خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المعروض على قناة القاهرة والناس، أنها لم تتعمد إخفاء خبر مرضها فى رمضان الماضي والذى أدى الى دخولها العناية المركزة.



وأضافت: "عمرى ما قست الضغط، وأنا بؤمن بقضاء الله جدًا، قدر الله وما شاء فعل، مرة واحدة أغمى عليه، واتنقلت المستشفى، ضغط مرتفع جدًا، وذبحة صدرية وتصلب شرايين، تراكمات غضب عندى، لإنى بشيل جوايا مش بعبر على انفعالاتي".





كشفت المطربة ليلى غفران، عن أنها تزوجت خمسة مرات، وطلاقها كان بسبب عيوب فيها أو لظروف، مشيرة إلى أن زواجها من المخرج أنس داعية كان غلطة عمرها على حد وصفها.