طريقة استخراج جواز السفر من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الجوازات والهجرة





اتخذت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من خلال استخراج جواز السفر عبر الموقع الإلكترونى فى عدة خطوات يستعرضها "اليوم السابع".

- ادخل على الموقع الرسمي لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من هنــــــــــــا

- اضغط على اختيار إصدار وثائق السفر.

- يظهر على اليمين من الصفحة النقاط المتبعة في عملية الاستخراج ومنها.

- كيفيه استخراج جواز سفر وهي نموذج 29 جوازات مجانًا، ومن خلاله تملأ البيانات بداخله فقط، والأشخاص الذين لهم الحق في تقديم هذه الطلبات بالنسبة للأزواج أو الآباء عن أبنائهم القصر.

- المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر وهى بطاقة الرقم القومي.

- عدد 3 صور ملونة حديثة، مستند التجنيد للذكور، المؤهل الدراسى فى حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي للقصر، مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث، جواز السفر المنتهي في حالة التجديد.

- رسوم استخراج جواز السفر بدل فاقد أو تالف، هي 247 جنيهًا يضاف لها الرسوم المقررة ليصبح إجمالي المبلغ 458.5 جنيه مصري، ورسوم استخراج جواز السفر المقروء أليًا 335 جنيهًا.





يذكر أن جواز السفر تكون مدته 7 سنوات منذ يوم استخراجه، ولكن يجوز استخراج بدل فاقد أو تالف في أي وقت، ويضاف لثمن رسوم جواز السفر رسوم أخرى مقررة، وتحاول وزارة الداخلية تسهيل الأمور على المواطنين، في إجراءات استخراج جواز السفر.



