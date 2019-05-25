عاجل.. مهاجم الأهلي يبلغ سيد عبد الحفيظ بقرار الرحيل في نهاية الموسم

رحب مهاجم فريق النادي الأهلي بعرض نادي الاتحاد السكندري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رغبته في الانتقال إلى نادي الاتحاد السكندري في الميركاتو الصيفي من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

وخرج عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني بعد تراجع ترتيبه إلى المركز الرابع بعد المغربي وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.